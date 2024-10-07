İmamoğlu, Bakan Şimşek ile görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'i ziyaret ederek, başta metro projelerimizin finansal süreci olmak üzere bakanlıkla ilgili konuları ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerilerini görüştük. Bu verimli görüşme için Sayın Bakan'a teşekkür eder, başarılar dilerim" dedi.