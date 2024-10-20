Memuriyete engel mahkumiyetin 'kesinleşmesi,' gerekir mi? Ezber bozan karar

İlk derece mahkemesi açılan davayı reddetmiştir.

Danıştay Daire Kararı: Mahkumiyet kesinleşmemiştir.

"Küçük çocuğu kasten öldürme" suçundan 16 yıl hapis cezası ile cezalandırılmış ise de, dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla hakkında kesinleşmiş mahkumiyet hükmü bulunmadığından, dava konusu işlemde tesis tarihi itibarıyla hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

İlk derece mahkeme kararında ısrar etmiştir. İDDK bu ısrar kararını onamıştır.

Karşı oy gerekçesinden: Mahküm olmak yeterlidir, kesinleşmesine gerek yoktur

657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde devlet memurluğuna alınmak için "kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak" şartı getirildiği ve kanun koyucu tarafından ceza mahkemesince verilen mahkümiyet hükmünün kesinleşmesi gerektiği yönünde bir zorunluluk öngörülmediği anlaşılmaktadır.

Buna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak şartını görevde iken kaybeden davacının, 657 sayılı Kanun'un 98. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevine son verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2023/3040

Karar No: 2024/155

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. Yatılı Kız Kur'an Kursunda Kuran Kursu öğreticisi olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan "kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak" şartını kaybettiğinden bahisle, 657 sayılı Kanun'un 98. maddesinin (b) bendi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin . tarih ve . sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; . Ağır Ceza Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla 16 yıl hapis cezası ile cezalandırılan davacının, memuriyete alınmada aranan ve Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5. maddesinde belirtilen ortak nitelik şartını görevde iken kaybettiği anlaşıldığından, 657 sayılı Kanun'un 98. maddesinin (b) bendi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 08/02/2022 tarih ve E:2021/114, K:2022/344 sayılı kararıyla; her ne kadar davacı, . Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucu verilen . tarih ve E:., K:. sayılı kararla, "küçük çocuğu kasten öldürme" suçundan 16 yıl hapis cezası ile cezalandırılmış ise de, dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla hakkında kesinleşmiş mahkumiyet hükmü bulunmadığından, dava konusu işlemde tesis tarihi itibarıyla hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılarak . İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; . Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucu verilen mahkumiyet kararının Yargıtay ... Ceza Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararı ile onanarak kesinleştiği ve bu durumda davacının memuriyete alınmada aranan ve Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5. maddesinde belirtilen ortak nitelik şartını görevde iken kaybettiği anlaşıldığından, 657 sayılı Kanun'un 98. maddesinin (b) bendi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesi eklenmek suretiyle davanın reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından, işlemin tesis edildiği tarihte hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmadığı gerekçesiyle ısrar kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .'NIN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile . İdare Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının ONANMASINA,

3. Kullanılmayan . TL yürütmeyi durdurma harcının istemi halinde davacıya iadesine,

4. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31/01/2024 tarihinde esasta oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.



KARŞI OY X- Dosyada bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan "kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak" şartını kaybettiğinden bahisle 657 sayılı Kanun'un 98. maddesinin (b) bendi uyarınca görevine son verilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı, ilk derece mahkemesince davacının durumunun 657 sayılı Kanunu'nun anılan maddesinin (B) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5. maddesi kapsamında değerlendirilerek davacının ortak nitelik şartını görevde iken kaybettiği gerekçesiyle dava konusu işlemde hukuka aykırılık olmadığından davanın reddi yolunda karar verildiği anlaşılmaktadır.

657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde devlet memurluğuna alınmak için "kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak" şartı getirildiği ve kanun koyucu tarafından ceza mahkemesince verilen mahkumiyet hükmünün kesinleşmesi gerektiği yönünde bir zorunluluk öngörülmediği anlaşılmaktadır.

Buna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak şartını görevde iken kaybeden davacının, 657 sayılı Kanun'un 98. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevine son verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının bu gerekçeyle onanması gerektiği oyuyla, çoğunluk kararına gerekçe bakımından katılmıyorum.

