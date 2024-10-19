İDDK, görevden alınan daire başkanının Tapu ve Kadastro Uzmanı kadrosuna atanması hukuka uygun buldu

İlk derece: İdarenin takdir hakkı var

Davacının eğitim durumu, üst düzey yöneticilik görevine atanmadan önce bulunduğu görevler ile bu görevlerde geçen hizmet süreleri dikkate alındığında ve idarenin, kamu hizmetinin gerekleri doğrultusunda personelin görevini değiştirme konusunda kanunen sahip olduğu takdir yetkisini, dava konusu işlemin tesisi sırasında kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında kullanıldığı yönünde bir tespit bulunmadığı anlaşılmıştır.

Danıştay Daire kararı: Görevden almayı gerektirecek bir durum yoktur

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının geçmiş hizmetlerinin değerlendirilmesinden, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olarak daire başkanlığına atandığı, daire başkanı olarak görev yaptığı süre zarfında, söz konusu göreviyle ilgili olarak hakkında hiçbir adli ve idari soruşturma açılmadığı gibi disiplin cezası da almadığı ve görevinde başarısız veya yetersiz olduğu yönünde nesnel ve hukuken kabul edilebilir bilgi ve belgenin dosyada bulunmadığının görüldüğü,

Bu durumda, davacının görevinden alınmasını gerektirecek somut bir tespitin davalı idarelerce sunulamaması karşısında, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak davacının daire başkanlığı görevinden alınarak, Tapu ve Kadastro Uzmanı olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık yoktur.

İlk derece mahkemesi kararında ısrar etmiştir. İDDK da bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2023/2354

Karar No: 2024/129

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesi'nin . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde. Daire Başkanı olarak görev yapan davacı tarafından, bu görevinden alınarak, Tapu ve Kadastro Uzmanı kadrosuna atanmasına ilişkin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün . tarih ve. sayılı işleminin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

Davacının eğitim durumu, üst düzey yöneticilik görevine atanmadan önce bulunduğu görevler ile bu görevlerde geçen hizmet süreleri dikkate alındığında ve idarenin, kamu hizmetinin gerekleri doğrultusunda personelin görevini değiştirme konusunda kanunen sahip olduğu takdir yetkisini, dava konusu işlemin tesisi sırasında kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında kullanıldığı yönünde bir tespit bulunmadığı anlaşıldığından, davacının Kadastro Daire Başkanı görevinden alınarak Tapu ve Kadastro Uzmanı kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

İstinafa konu kararın usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay İkinci Dairesinin 25/05/2022 tarih ve E:2022/1009, K:2022/2946 sayılı kararıyla;

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Gazi Üniversitesi Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu Kadastro Bölümünden 1996 yılında mezun olduğu, 2000 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduğu, 1987 yılında Kadastro Müdürlüğünde Fen Memuru olarak göreve başladığı, 1989 yılından 1998 yılına kadar farklı illerde Kadastro Teknisyeni olarak görev yaptığı, 1998 yılında Tapu Sicil Müdürü olarak atandığı ve 2004 yılına kadar bu görevini farklı illerde sürdürdüğü, 2004 yılında Kadastro Müdürü, 2005 yılında da Şube Müdürü kadrosuna atandığı, 24/06/2014 tarihinde de Kadastro Dairesi Başkanı olarak atandığı, . tarih ve . sayılı dava konusu işlem ile Daire başkanlığı görevinden alınarak, Tapu ve Kadastro Uzmanı kadrosuna atandığının anlaşıldığı,

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının geçmiş hizmetlerinin değerlendirilmesinden, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olarak daire başkanlığına atandığı, daire başkanı olarak görev yaptığı süre zarfında, söz konusu göreviyle ilgili olarak hakkında hiçbir adli ve idari soruşturma açılmadığı gibi disiplin cezası da almadığı ve görevinde başarısız veya yetersiz olduğu yönünde nesnel ve hukuken kabul edilebilir bilgi ve belgenin dosyada bulunmadığının görüldüğü,

Bu durumda, davacının görevinden alınmasını gerektirecek somut bir tespitin davalı idarelerce sunulamaması karşısında, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak davacının daire başkanlığı görevinden alınarak, Tapu ve Kadastro Uzmanı olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda hüküm veren İdare Mahkemesi kararına yönelik davacı tarafından yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen kararda ise hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle, . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; istinaf başvurusunun reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, 31 yıllık memuriyet hayatında tüm görevlerini başarıyla yerine getirdiği, herhangi bir soruşturması bulunmadığı, ceza almadığı, işlemin sebep unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu, dava konusu işlemle davalının belirlilik ilkesini ihlal ettiği, dava konusu işlemin normlar hiyerarşisine aykırılık teşkil ettiği, davalı idarenin takdir yetkisi sınırlarını aştığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI:

Davalı idareler tarafından, ısrar kararının hukuka ve usule uygun bulunduğu, davacı tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen sebeplerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı, istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .'İN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile, . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava daireleri ile bölge idare mahkemelerinin temyize tabi kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın reddine ilişkin ... İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf isteminin reddine yönelik . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının ONANMASINA,

3. Bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 29/01/2024 tarihinde kesin olarak oyçokluğu ile karar verildi.



KARŞI OY X- . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının, Danıştay İkinci Dairesinin 25/05/2022 tarih ve E:2022/1009, K:2022/2946 sayılı kararında yer alan gerekçe doğrultusunda bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

