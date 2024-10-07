İÜ'den Fatih'te 2 kadının öldürülmesiyle ilgili yorum yapan öğrencilere ilişkin açıklama

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fatih'te 4 Ekim'de iki kadının vahşice öldürülmesi olayının ardından, İÜ öğrencilerinin yer aldığı bir mesajlaşma grubunda yapılan yorumların kamuoyunda haklı olarak büyük tepkiyle karşılandığı belirtildi.

Paylaşımda, söz konusu yorumların içeriklerinin incelendiği, ilgili mecralara gerekli bildirimlerde bulunulduğu ve soruşturma sürecinin derhal başlatıldığı vurgulandı.

Bu tür olayların, toplumun ortak vicdanını derinden yaraladığı, aynı zamanda toplumsal birlik ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlattığı aktarılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz her türlü şiddet, nefret söylemi ve insan onuruna aykırı ifadelerin karşısındadır. Kamuoyunun bu süreçte göstermiş olduğu hassasiyete teşekkür eder, soruşturmanın sonuçları hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını önemle belirtiriz. Bu ve buna benzer muameleleri kınıyor, hayatını kaybeden iki gencimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."