Trafiğe aldırış etmeden araçların arasında yürüdüler
İstanbul Sultangazi'de, bir kadın araçlara aldırış etmeden cep telefonuna bakarak caddede yürüdü. Başka bir kadın ise TEM Otoyolu'nda hem kendi hayatını hem de trafikteki sürücüleri tehlikeye attı. Her iki olay da cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 20:32, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 20:52
Dün gece saatlerinde 50.Yıl Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir kadın elindeki telefona bakarak, uzun süre caddede yürüdü.
Akan trafiğie aldırış etmeden yürüyen kadın sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bazı sürücüler uyarıda bulunsa da, kadın uyarılara aldırış etmedi.
TEM Otoyolu'nda yürüdü
İkinci olay ise, Sultangazi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.
Kadın, akan trafiğe aldırış etmeden TEM'de uzun süre yürüdü. Hem kendi hayatını hem de sürücüleri tehlikeye atan kadın araçların korna çalmasına da aldırış etmedi.
Kadının otoyol kenarında yürüdüğü ve araç sürücülerinin korna çaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.