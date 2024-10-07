Trafiğe aldırış etmeden araçların arasında yürüdüler

Dün gece saatlerinde 50.Yıl Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir kadın elindeki telefona bakarak, uzun süre caddede yürüdü.

Akan trafiğie aldırış etmeden yürüyen kadın sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bazı sürücüler uyarıda bulunsa da, kadın uyarılara aldırış etmedi.

TEM Otoyolu'nda yürüdü

İkinci olay ise, Sultangazi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Kadın, akan trafiğe aldırış etmeden TEM'de uzun süre yürüdü. Hem kendi hayatını hem de sürücüleri tehlikeye atan kadın araçların korna çalmasına da aldırış etmedi.

Kadının otoyol kenarında yürüdüğü ve araç sürücülerinin korna çaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.