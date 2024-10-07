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TFF, Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 20:57, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 21:20
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TFF, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Kasımpaşa - Bodrum FK müsabakasının 34. dakikasında Mamadou Fall'ın attığı gol sonrası hakem Direnç Tonusoğlu VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu izleyen Tonusluoğlu, golden önce hava topu mücadelesinde Kevin Rodrigues'in Seferi'ye faul yaptığını belirleyerek sahaya döndü ve golü iptal etti.

- Başakşehir- Kayserispor maçının 46. dakikasında hakem Yasin Kol, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem, elle oynama olmadığını tespit ederek penaltıyı iptal etti.

- Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinin 26. dakikasında, konuk ekibin atağında Immobile ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, potansiyel penaltı için kenara geldi. VAR'ın tavsiyesi üzerine kalecinin teması olduğunu belirledi ve sahaya dönerek penaltı kararı verdi.

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