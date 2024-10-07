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Kendilerini polis olarak tanıtıp 3 milyon TL vurgun yapan 8 kişi tutuklandı

Isparta'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı 3 milyon lira dolandıran şahıslar, Isparta merkezli 6 ilde yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 19 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2024 22:33, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 22:35
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Kendilerini polis olarak tanıtıp 3 milyon TL vurgun yapan 8 kişi tutuklandı

Isparta'da yaşayan Ş.Ö. adlı vatandaş, kendisini telefonda polis olarak tanıtan şahsın yönlendirmesi ile banka hesaplarındaki 3 milyon TL'yi verilen hesaplara transfer etti. Transfer işleminin ardından dolandırıldığını anlayan vatandaş, polise şikayette bulundu. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonucu İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Şanlıurfa illerinde ikamet ettikleri tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için koordineli çalışma gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 201 sim kart, 1 adet 7.65 mm tabanca ve 5 adet fişek bulundu.

4 gün süren ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 10 kişi serbest bırakıldı. 1 yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edildi. Ekiplerce el konulan dijital materyallerin incelemesinin devam ettiği bildirildi.

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