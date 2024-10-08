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8 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

8 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 00:01, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 00:03
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8 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazı ile YÖK Akademik Yıl Açılışı ve Rektörlerle Buluşma programlarına katılacak.

(Ankara/12.43/14.00/TBMM/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda bilgilendirme yapılacak.

(TBMM/15.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları 4. Toplantısı'na katılacak.

(Şuşa)

3- CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/13.30/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerji Sektöründe Siber Savunma Simülasyonu" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 ay vadeli hazine bonosunun yeniden ihracıyla 10 yıl vadeli devlet tahvilinin ilk ihraç ihalelerini yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedilecek.

(Ankara/12.43)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu 3 müsabakayla başlayacak.

2- Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Ankara Crown Plaza Otel'de düzenlenecek.

(Ankara/10.00)

3- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.

(İstanbul/16.30)

4- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak.

(Lyon/19.45)

5- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 3. hafta B Grubu maçında Türk Telekom, Slovenya'nın Cedevita Olimpija ekibini konuk edecek, A Grubu'nda ise Beşiktaş Fibabanka, İsrail'in Hapoel Shlomo takımıyla iç saha maçını Sırbistan'da oynayacak.

(Ankara/19.30/Belgrad/21.00)

6- Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, Çekya'nın ERA Nymburg takımını ağırlayacak

(İstanbul/20.00)

7- CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Galatasaray Daikin, Yunanistan'ın AO Thiras takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

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