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Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa için kaç vekile ihtiyacı var?

Cumhur İttifakı'nın, yeni anayasayı referanduma götürmesi için 39 vekile ihtiyacı var. CHP desteklemese bile diğer partilerin oyunu alarak yeni anayasayı halka sunma ihtimali bulunuyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 07:26, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 07:29
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Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa için kaç vekile ihtiyacı var?

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; AK Parti yeni yasama yılında, yeni anayasa çalışmalarını aralıksız sürdürecek. AK Parti'nin ilk hedefi toplumsal uzlaşı olacak. Hem Meclis'te, hem toplum nezdinde fikir birliği aranacak. Anayasa değişikliğinin referandumsuz kabul edilmesi için 400 vekilin desteği, referanduma sunulması için ise en az 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Bu doğrultuda yeni yasama döneminde AK Parti, Meclis'te siyasi partileri ziyaret edip, anayasa değişiklikleri konusunda uzlaşma arayacak.

Cumhur İttifakı'nın; AK Parti'nin 266, MHP'nin 50, HÜDA PAR'ın 4, DSP'nin 1 olmak üzere, Meclis'te 321 sandalyesi var. Buna göre yeni anayasanın referanduma sunulması için 39 milletvekiline daha ihtiyacı bulunuyor. Yeni anayasa teklifini Meclis'te 127 sandalyesi olan CHP desteklemese bile Cumhur İttifakı'nın diğer partilerin desteğini alarak yeni anayasayı halka sunma ihtimali bulunuyor. Buna göre Cumhur'a Meclis'te vekili bulunan sağ partilerden destek gelmesi yetiyor. İyi Parti'nin 30, Saadet Partisi grubunun 20, DEVA'nın 15, Yeniden Refah'ın 4 vekili bulunuyor. Cumhur'u "İyi Parti ve Saadet", "İyi Parti ve DEVA" ya da "Saadet, DEVA ve Yeniden Refah"ın desteklemesi yetiyor. Meclis'te 9 da bağımsız milletvekili var.

AK Parti kaynakları, yeni anayasa için Meclis'te 400'ün üzerinde kabul gelse bile süreci referanduma götürmek istediklerini belirtiyor. Parti kaynakları, halkın mührünün direkt basıldığı bir anayasanın tartışmalara kapalı olacağı ve toplumun her kesimini kucaklayacağı görüşünde. Öte yandan Meclis'te sistem tartışmaları devam ediyor. Muhalefet partileri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine eleştirilerini sürdürürken, parlamenter sisteme geçilmediği sürece yeni anayasaya destek vermeyeceklerini zaman zaman dile getiriyor. Bu durum da yeni anayasa çalışmalarında ortak bir karara varılmasını güçleşdiriyor. Meclis'te AK Parti, MHP ve Deva Partisi'nin yeni Anayasa çalışması bulunuyor.

103 MADDE HİÇ DEĞİŞMEDİ
Öte yandan 1982 Anayasasının yürürlükte olan 154 maddesinden 103'ünde ya hiç değişiklik olmadı ya da tali değişiklikler yapıldı. Sadece 51 maddede tümden ya da önemli ölçüde değişiklikler oldu. Yürürlükten kaldırılan 23 maddeyi de dikkate aldığımızda 1982 Anayasasının sadece 74 maddesine esaslı müdahale yapıldı. 103 maddesi ise ilk kabul edildiğindeki temel yapılarını aynen koruyor. Uzmanlar anayasal içerik bakımından ileri sürülen '1982 Anayasası zaten neredeyse tamamen değişti yeni anayasa hedefi gereksizdir' görüşünün tam bir ezber olduğunu kaydediyor.

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