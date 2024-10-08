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Emekli maaşına 'enflasyon' ayarı! Hedef 17 bin 500 TL

En düşük emekli maaşının yıl sonunda 12 bin 500 liradan 17 bin 500 liraya çıkarılması gündemde. 2025'in ilk yarısında geçerli olacak en düşük emekli aylığında, yasal zam dışında iyileştirme yapılacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 07:44, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 07:47
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Emekli maaşına 'enflasyon' ayarı! Hedef 17 bin 500 TL

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; en düşük emekli maaşının enflasyon oranının altında kalmaması için 12 bin 500 lira olan emekli taban aylığının sene sonunda altı aylık değil yıllık enflasyon farkı kadar artırılması için çalışmalara başlandı. Ön çıkan senaryo senelik enflasyonun beklentiler dahilinde yüzde 40 düzeyinde olması halinde en düşük emekli maaşının 17 bin 500 liraya çıkarılması. Bir diğer senaryo ise altı aylık enflasyon farkının üstüne bütçe olanakları dahilinde iyileştirme yapılması. Buna göre, en düşük emekli aylığına, altı aylık enflasyon farkının yanı sıra 10 puanlık iyileştirme yapılacak.

Başkentteki ekonomi bürokrasisi, 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak en düşük emekli aylığında, altı aylık enflasyon farkından kaynaklanan yasal zam dışında, iyileştirme yapılması için çalışıyor. Söz konusu iyileştirme, yasa teklifiyle Meclis gündemine alınarak sağlanacak.

İKİ SENARYO ÇALŞILIYOR
En düşük emekli aylığının öne çıkan ilk senaryo, sene sonu enflasyonun yüzde 40 ve civarında gelmesi üzerine kurulu. Bu senaryoya göre emekli taban aylığı 17 bin 500 lira olacak. Diğer senaryo ise en düşük emekli aylığına, altı aylık enflasyon farkının yanı sıra 10 puanlık iyileştirme yapılacak. Bu durumda örneğin sene sonu enflasyonu yüzde 20 çıkarsa bu rakamın üzerine yüzde 10'luk iyileştirme yapılacak. Bu durumda emekli taban maşına yüzde 30 zam gelecek. En düşük emekli aylığı 2025 yılında 16 bin 250 lira olacak.

SENE SONU ENFLASYONU FORMÜLÜ
Bu formüle göre, 6 aylık enflasyon yüzde 20 gelirse bu rakam, taban aylıklar için sene sonu enflasyonuna tamamlanacak. Sene sonu enflasyonun yüzde 40 gelmesi halinde yüzde 20'lik zam en düşük emekli aylığı için yüzde 40'a kadar yükseltilecek. Sene sonu enflasyonun yüzde 41 gelmesi bekleniyor.

İYİLEŞTİRME KİMLERİ KAPSAYACAK?
İyileştirmenin sadece taban seviyeden emekli aylığı alan 6 milyon emekliyi kapsayacağı ifade edildi. Buna göre, sene sonunda altı aylık enflasyon farkının yüzde 20 çıkması halinde, yıllık enflasyon nispetinde sadece en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 lira üzerine 'tamamlayıcı' iyileştirme yapılacak.

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