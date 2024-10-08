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Meteoroloji'den 3 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak kuvvetli geliyor

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 07:55, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 07:29
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Meteoroloji'den 3 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden (Lodos) yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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