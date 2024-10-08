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Discord ve Telegram sosyal medya çetelerinin yuvası oldu

Sosyal medya iletişim uygulamaları Discord ve Telegram'da istismarcılar yapay zeka botlarıyla sahte cinsel görüntüler üretiyor, çocuklar şantaj tuzağıyla batağa çekiliyor, intihar ve cinayet kaçınılmaz son haline geliyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 08:08, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 08:22
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Discord ve Telegram sosyal medya çetelerinin yuvası oldu

ABD merkezli sosyal medya siteleri dünyanın dört bir yanında özellikle çocukların hayatını riske atmaya devam ediyor. YouTube, X, Instagram, Facebook, Snapchat gibi sitelerin yanı sıra son günlerde Discord ve Telegram gibi uygulamalar da şantaj ve tehdit unsurlarıyla gündeme geliyor.

Türkiye'de de söz konusu siteler İstanbul'da geçen hafta Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner adlı iki genci vahşice öldürülmesinin ardından yine tartışmaların merkezine oturdu. Fransa merkezli Euronews sitesindeki haberde Discord ve Telegram'a dair verilere yer verildi:

CİNSEL GÖRÜNTÜLERİ ALIYOR

Bu iki iletişim ve paylaşım uygulaması, dünya genelinde aşırı sağ hareketlerin ve kadın düşmanı toplulukların şiddet eylemlerine ilişkin haberlerde sıklıkla adından söz ettiriyor.

Söz konusu toplulukların sıklıkla Telegram ve Discord'daki propaganda gruplarına üye oldukları, saldırıların övüldüğü ve hatta yer yer planlandığı kanallarda örgütlendikleri biliniyor.

Telegram ve Discord'da daha önce intikam pornosu, şantaj ve dolandırıcılık amacıyla kullanılan pek çok kanal açığa çıkarılmıştı.

Discord'la beraber anılan bir kavram da İngilizcede seks (sex) ve gasp (extortion) kelimelerinin birleşiminden Sextortion oluyor.

Cinsel içerikli görüntüleri paylaşma tehdidiyle insanların daha fazla cinsel veya maddi sömürüye maruz bırakılması anlamına geliyor.

Bu durumda istismarcılar mağdurları, talep ettikleri şeyi alamazlarsa ellerindeki içeriği çevrimiçi olarak yayınlamak veya kişinin aile ve arkadaşlarına göndermekle tehdit ediyor.

TELEGRAM'DA DEV GRUPLAR VAR

Kurucusu Rus olan Telegram'ın 700 milyonluk küresel bir kullanıcı tabanı var. Özellikle 2019-2020 aralığında pandemide popüler oldu. Güvenli bir sohbet platformu olarak ün kazandı.

Bu ün, büyük ölçüde grup sohbeti işlevinden kaynaklanıyor. Bir Telegram grubunun 200.000 kadar üyeye ev sahipliği yapabilmesiyle bu uygulamadaki gruplar devasa büyüklüklere ulaşabiliyor.

Telegram özellikle de intikam pornoları ve uygulamada sık kullanılan yapay zeka botları sayesinde sahte cinsel görüntüler üretebilen ağlara en sık rastlanan platformlardan biri haline geldi.

AİLE KİLİT ROLE SAHİP

Katil Semih Çelik'in işlediği kan dondurucu cinayetler ülke gündemini sarstı.Katilin daha önce de intihara kalkıştığı ve psikolojik tedavileri reddettiği öğrenilirken bu duruma nasıl geldiği ise merak konusu oldu. Bu konuda ailelerin üzerine düşen görevler neler? SABAH, bu soruları uzmanlara sordu.

Uzman Psikolog Kerem Gümüş: Çocukların antisosyal davranışlara sürüklenmesi karmaşık faktörün etkileşimiyle gerçekleşir. Aile içindeki şiddet veya ihmal, çocukların duygusal gelişimlerini olumsuz etkileyebilirken aşırı otoriter veya aşırı serbest ebeveynlik tarzları empati ve duygusal bağ kurma becerilerini zayıflatıyor.

Küçük yaştan olumsuz yetiştirilme davranışlarına maruz kalan çocukların zihninde 'Güçlü olursam dünyada barınabilirim, anca patron olduğumu ispatlayabilirsem dünyada kalırım ya da içimdeki öfke ve nefretin intikamını dünyadan almalıyım" gibi yanlış inanışlar oturur.

Psikolojik Danışman ve Aile Danışmanı Merve Yeşil: Sağlıklı sosyal beceriler, psikolojik sağlamlık ve duygusal zekanın geliştirilmesine yardımcı olmak, destekleyici bir aile yapısı oluşturmak, empati yeteneğini kuvvetlendirmek, duygularını sağlıklı aktarabilmesine alan açmak ve destekleyici eğitim programlarından faydalanmak bu riskleri azaltır.

UNICEF UYARIYOR

UNICEF'e göre, "Çocuk tacizcilerinin potansiyel kurbanlarıyla iletişim kurması, görüntüleri paylaşması ve başkalarını suç işlemeye teşvik etmesi hiç bu kadar kolay olmamıştı.

25 ülkedeki çocukların yaklaşık %80'i, internet ortamında cinsel istismar veya sömürü tehlikesiyle karşı karşıya hissettiklerini söylüyor.

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