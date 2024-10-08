81 ilde operasyon: 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 1 ayda jandarma tarafından aralıksız düzenlenen operasyonlarda; 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmenin yakalandığını belirterek göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 82'sinin tutuklandığını, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

8️1️ ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik son 1️ ayda Jandarma tarafından aralıksız düzenlenen operasyonlarda;

️2️0️0️ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve

️4️.0️4️0️ Düzensiz Göçmen yakalandı❗



Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerinden;

📍8️2️'si. pic.twitter.com/6Bc2sDE2rW Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 8, 2024

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığında kullanılan 107 adet aracın ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."