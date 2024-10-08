Minibüste kız öğrencileri rahatsız eden şüpheli gözaltına alındı

Dışişleri açıkladı: Lübnan'dan tahliyeler yarın başlayacak
Dışişleri açıkladı: Lübnan'dan tahliyeler yarın başlayacak
Tüketici, taklit ve tağşiş yapan firmaların ayrıntısını istiyor
Tüketici, taklit ve tağşiş yapan firmaların ayrıntısını istiyor
Discord ve Telegram sosyal medya çetelerinin yuvası oldu
Discord ve Telegram sosyal medya çetelerinin yuvası oldu
Emekli maaşına 'enflasyon' ayarı! Hedef 17 bin 500 TL
Emekli maaşına 'enflasyon' ayarı! Hedef 17 bin 500 TL
Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa için kaç vekile ihtiyacı var?
Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa için kaç vekile ihtiyacı var?
Kavga büyüyor, ev sahibi ile kiracı karşı karşıya
Kavga büyüyor, ev sahibi ile kiracı karşı karşıya
İstanbul'daki vahşi cinayetle ilgili üç yönlü soruşturma açılıyor
İstanbul'daki vahşi cinayetle ilgili üç yönlü soruşturma açılıyor
Rektörlük, Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı
Rektörlük, Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Tunç: İyi hal indiriminin yeniden tartışılması lazım
Adalet Bakanı Tunç: İyi hal indiriminin yeniden tartışılması lazım
OSB'ler demir yollarıyla limanlara bağlanacak
OSB'ler demir yollarıyla limanlara bağlanacak
Yönetim Kurulu Başkanı açıkladı: TOGG satılacak mı?
Yönetim Kurulu Başkanı açıkladı: TOGG satılacak mı?
ATM'ler enflasyona yenildi: Para çekmek daha maliyetli
ATM'ler enflasyona yenildi: Para çekmek daha maliyetli
Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması
Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması
Makamında öldürülen tarım müdür vekilinin katil zanlısı yakalandı
Makamında öldürülen tarım müdür vekilinin katil zanlısı yakalandı
Bakanlıktan 'Sıla bebek' açıklaması: Adalet önünde hesap verecekler
Bakanlıktan 'Sıla bebek' açıklaması: Adalet önünde hesap verecekler
Karadeniz'deki doğal gaz üretimi 20 milyon metreküpe çıkacak
Karadeniz'deki doğal gaz üretimi 20 milyon metreküpe çıkacak
1 kuruşluk borç için haciz gönderen yetkili görevden alındı
1 kuruşluk borç için haciz gönderen yetkili görevden alındı
'Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da durdurulacak'
'Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da durdurulacak'
EKK'den OVP açıklaması: Ekonomideki kazanımlar kalıcı hale gelecek
EKK'den OVP açıklaması: Ekonomideki kazanımlar kalıcı hale gelecek
Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
Soykırımın birinci yılı etiketi dünya gündemine girdi
Soykırımın birinci yılı etiketi dünya gündemine girdi
Cevdet Yılmaz: Adaletin sesi olmaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Adaletin sesi olmaya devam edeceğiz
Recai Kutan hayatını kaybetti
Recai Kutan hayatını kaybetti
Ekmekte fahiş fiyat artışına 1 milyon liraya kadar ceza
Ekmekte fahiş fiyat artışına 1 milyon liraya kadar ceza
Otomotiv ihracatında rekor
Otomotiv ihracatında rekor
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da pazartesi trafiği
İstanbul'da pazartesi trafiği
Bakan Şimşek açıkladı: KOBİ'lere 2,3 milyar dolarlık kaynak
Bakan Şimşek açıkladı: KOBİ'lere 2,3 milyar dolarlık kaynak
KOBİ'de 'takip' büyüyor
KOBİ'de 'takip' büyüyor
Soykırımda bir yıl: İsrail, Gazzeyi hayalet bölgeye çevirdi
Soykırımda bir yıl: İsrail, Gazzeyi hayalet bölgeye çevirdi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Minibüste kız öğrencileri rahatsız eden şüpheli gözaltına alındı

Yalova'da bir minibüste kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs, sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 08:38, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 08:46
Yazdır

Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımla minibüste kız öğrencileri rahatsız ettiği ileri sürülen kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "07 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır" denildi.

Şüphelinin KYK yurdu minibüsüne bindiği ve burada kız öğrencileri rahatsız ettiği ileri sürüldü. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan öğrencinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, yaşanan olay sonrası çok sayıda öğrenci merkez ilçedeki KYK yurdu önüne çıkarak duruma tepki gösterdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç da KYK yurduna giderek öğrencilere şahsın yakalandığını söyledi. Kılıç, kalabalık öğrenci grubunu sakinleştirmeye çalıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber