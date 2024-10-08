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Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve darbedilen 2 yaşındaki Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 09:48, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 09:54
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Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Sıla bebeğin cenazesini, adli tıp incelemesinin ardından aile yakınları teslim aldı.

Sıla bebeğin gözyaşı döken yakınlarına Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri destek oldu.

Bebeğin cenazesinin öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'nin "uyanmadığını" belirterek, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Sıla bebek dün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde bir aydır tedavide tutulduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.

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