MİT'ten Haseke'de nokta operasyon: Canlı bomba saldırısı engellendi

Irak'ın Süleymaniye kentinde tedavi gördükten sonra tekrar Suriye'ye geçen Bele, son olarak PKK/YPG'nin sözde Amude sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.

Daha sonra Suriye'ye geçerek, örgütün PKK/YPJ sözde sorumlusu olarak faaliyet yürüten Belge, 2021'de girdiği çatışmada başından yaralandı.

Son olarak Amude'de olduğu tespit edilen terörist Belge, düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'in hedef listesinde bulunan Belge, birçok eylem denemesini güvenlik güçlerinin Türkiye'deki aktif önleyici tedbirleri nedeniyle her seferinde ileri tarihe erteledi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, yürüttüğü istihbari çalışmalarda, "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan ve PKK/YPJ'nin Amude bölgesi sözde sorumlusu "Jinda Gundikramo" kod adlı terörist Hezal Belge'nin, Türkiye'de canlı bomba eylemi planladığını tespit etti.

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