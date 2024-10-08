İstanbul'da PKK'nın siyasal alan yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Ekipler, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın siyasal alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde yer alan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

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