İstanbul Adliyesi Başsavcısını karşıladı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Akın Gürlek görevine başladı. İstanbul Adliyesi Başsavcısını karşıladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 11:13, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 11:14
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan
Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek dün HSK'ya veda etti. Akın Gürlek bugün
İstanbul Adliye'sindeki Başsavcılık görevine başladı.
GÖREVİNE BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i karşılanmasına Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun, Başsavcıvekilleri Ercan Devrim, Hacı Hasan Bölükbaşı, Güngör Karakoç, Bülent Başar, Mehmet Ali Kurt, Abdullah Akın Çiçek, Gökhan Şen, Abdurrahman Üşenmez ve Orhan Aydın katıldı. Çok sayıda hakim ve savcılarda karşılama törenindeydi. Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun, Akın Gürlek'e çiçek taktimindi bulundu.