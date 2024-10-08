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'Daltonlar' suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında 9 tutuklama

Bursa'da iş adamını tehdit edip silahla yaralayan şüphelilere yönelik 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, "Daltonlar" suç örgütünün üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 11:34, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 11:34
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'Daltonlar' suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında 9 tutuklama

Bursa'nın Gürsu ilçesinde 25 Eylül'de Azerbaycan uyruklu iş adamının motosikletle gelen 2 kişi tarafından kahvehanede tabancayla 3 el ateş edilerek bacağından yaralanmasını araştıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Mağdurun ifadesine başvuran ekipler, "Daltonlar" suç örgütü üyelerinin bir süre önce kendisine ulaştığını ve "Can Dalton'un selamı var." diyerek tehdit edip başka birisine olan borcunu ödemesini istediklerini söylemesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

Olay yerinde ve çevresinde 300'den fazla güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli 2 zanlıdan birinin M.M.Ç. (17) olduğunu belirledi.

Şüphelilerin olaydan bir gün önce Gürsu'ya geldiği, keşif yapmalarına yardım eden birkaç kişinin de bulunduğu ve hepsinin saldırı öncesi ve sonrasında yaklaşık 10 saat boyunca hiç kasklarını çıkarmadıkları da tespit edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için harekete geçen ekipler, özel harekat polisleri eşliğinde Bursa, İstanbul, Muğla ve Hatay'da belirlenen 10 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Koçbaşı ile kapıları kırarak belirlenen evlere giren ekipler, M.M.Ç, B.A. (19), J.K. (33), Ö.A. (24), T.E. (39), E.A. (27), A.T. (21), T.K. (22), N.K.Y. (19) ve R.Ö'yü (34) gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

"Daltonlar" suç örgütünün sözde yöneticilerinden olduğu öne sürülen B.A. dahil 9 şüpheli tutuklandı, R.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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