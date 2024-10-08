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Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyelerine kaçak döküm cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Yakacık Mahallesi'ne hafriyat ve çeşitli atıkları döktükleri belirlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi'ne 1 milyon 299 bin 54'er TL idari ceza uyguladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 12:18, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 12:19
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Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyelerine kaçak döküm cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yenimahalle'deki Yakacık Mahallesi'ndeki arazide denetim yaptı. Eski mobilya, yalıtım malzemesi ve belediye atıklarının bölgeye döküldüğü tespit edildi. Atıkları, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi'nin bıraktığı belirlendi. Hafriyat döküm alanı olmayan bölgenin düzenli depolama lisansı bulunmadığı, her iki belediyenin de kaçak döküm yaptığı tespit edildi.

İl Müdürlüğü ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi'ne ilgili Çevre Kanunu'na göre 1 milyon 299 bin 54'er TL idari ceza uyguladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımız Ankara İl Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine yapılan incelemede; Yenimahalle Yakacık Mahallesi'ndeki bir araziye atık bırakıldığı tespit edilmiştir. Hafriyat döküm alanı olmayan ve düzenli depolama lisansı bulunmayan araziye Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi tarafından kaçak döküm yapıldığı belirlenmiştir. Kirliliğe neden olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesine, Çevre Kanunu'na istinaden ayrı ayrı 1 milyon 299 bin 54 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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