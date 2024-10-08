Gazze'de can kaybı 41 bin 965'e yükseldi
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 965'e, yaralananların sayısı ise 97 bin 590'a yükseldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 13:53, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 13:54
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına 368 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 8 saldırıda 56 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 278 Filistinlinin ise yaralandığı kaydedildi.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda can kaybının 41 bin 965'e, yaralı sayısının da 97 bin 590'a yükseldiği bildirildi.