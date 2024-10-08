Makamında öldürülen tarım müdür vekilinin katil zanlısı tutuklandı

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı kırsal Çınarlı Mahallesi'nde yakalanan zanlı Selçuk A'nın (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Selçuk A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Marmara Adası'nda 6 Ekim'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen silah seslerini duyanlar durumu polise bildirmişti. Bu adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun (35) tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti. Çınarlı Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalanan zanlı, polise teslim edilmişti.