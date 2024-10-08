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Fedakar öğretmenler köy köy dolaşarak öğrencilerinin okula devamını sağlıyor

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki Kınalı İlk ve Ortaokulu idareci ve öğretmenleri, köyleri dolaşarak öğrenci ve velileri ile görüşmeler sağlayarak öğrencilerinin okula devamını sağlıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 14:49, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 14:50
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Fedakar öğretmenler köy köy dolaşarak öğrencilerinin okula devamını sağlıyor

Çeşitli sebeplerden dolayı okula devamlı ve düzenli gelemeyen öğrencilerin devamlılığını sağlamak ve başarılarını artırmak için köylerde öğrenci ve velilerini ziyaret ederek görüşmeler sağladıklarını belirten Kınalı İlk ve Orta Okulu Müdürü Selçuk Sağlam, "Her yıl düzenli olarak yaptığımız veli ziyaretleri ile tüm öğrencilerimizi kendi yaşam alanlarında görmüş oluyoruz. Eğitim dört ayaklı bir masa gibidir. Bir ayağını öğrenci, bir ayağını öğretmen, bir ayağını çevre ve bir diğer ayağını ise veli oluşturmaktadır. Ayağın biri olmazsa diğer ayaklara yük biner ve zamanla o masa çöker. Bundan dolayı bizler eğitimi tüm paydaşlarımızla birlikte ayakta tutmak istiyoruz. Bu kapsamda tüm ziyaretlerimizde velilerimiz ile konuşarak varsa bir sorun çözmek için ortak çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımızda velilerimizde bizlere güler yüz gösterip evlerini açıyor ve destek veriyor. Bu çalışmalarımıza destek veren tüm velilerimize, geleceğin emanetçileri sevgili öğrencilerimize ve yılmadan yorulmadan ziyaretlere devam eden tüm öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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