Vergi diliminde düzenleme talebi

Vergi dilimlerinin çalışanların en büyük sorunlarından biri olduğunu ifade eden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, enflasyonla mücadele döneminde küçük dokunuşların önem arz edeceğini söyledi.

Bahçıvan "çalışanın enflasyon muhasebesi diye adlandıracağımız vergi dilimlerindeki düzeltmenin katkısı olacağını öneriyoruz." dedi.

Bahçıvan, vergi dilimlerinin güncellenmesinin sosyal barışa katkı sağlayacağını, belli sektörlerdeki istihdam yükünü bir morale dönüştürebileceğini kaydetti.