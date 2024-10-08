Vergi diliminde düzenleme talebi
İSO Başkanı Bahçıvan'dan vergi dilimlerinin güncellenmesi önerisi geldi. Bahçıvan, "vergi dilimlerindeki düzeltme sosyal barışa katkı sağlayacaktır" dedi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 15:47, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 15:48
Vergi dilimlerinin çalışanların en büyük sorunlarından biri olduğunu ifade eden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, enflasyonla mücadele döneminde küçük dokunuşların önem arz edeceğini söyledi.
Bahçıvan "çalışanın enflasyon muhasebesi diye adlandıracağımız vergi dilimlerindeki düzeltmenin katkısı olacağını öneriyoruz." dedi.
Bahçıvan, vergi dilimlerinin güncellenmesinin sosyal barışa katkı sağlayacağını, belli sektörlerdeki istihdam yükünü bir morale dönüştürebileceğini kaydetti.