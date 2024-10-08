Erciş'te siyanür iddiası: Van Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden açıklama

VASKİ'den yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında "Van'ın Erciş ilçesinde halka su sağlayan tünelde siyanür tespit edildi, acil analiz yapılmalı" şeklinde haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Kuruma bağlı Erciş Morgedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde ham su alımının Devlet Su İşleri uhdesindeki Morgedik regülatöründen sağlandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tesisin giriş ve çıkış suyunda iç izlem günlük rutin kontrolleri, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve ağır metal analizleri yapılmaktadır.

Yapılan analizlerde içme suyuna risk teşkil edebilecek renk, koku, siyanür gibi herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ayrıca 6 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinin 1. bendi kapsamında Erciş Morgedik İçme Suyu Arıtma Tesisi giriş ve çıkışı 2024 yılı akredite analiz raporu sonuçlarının Ulusal Su Bilgi Sistemine girişleri yapılmaktadır.

Kurumumuz tarafından işletilmesi yapılan tesisin çıkış suyunda vatandaşa sunulan ve mevzuatlarca kalitesi belirlenen arıtılmış içme-kullanma suyu parametrelerinde risk teşkil eden olumsuz bir durum bulunmamaktadır."