İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli, kaldıkları eve düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 16:30, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 16:22
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışmış ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüphelinin Avcılar, Denizköşkler Mahallesi'ndeki evde kaldığını tespit etti.
Özel harekat polislerinin desteğiyle bu adrese operasyon yapıldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden S.A'nın 4 suçtan, B.E'nin ise 3 suçtan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konulması bekleniyor.