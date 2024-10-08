Malatya'da öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı