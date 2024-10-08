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Emirates, bugünkü tüm İran uçuşlarını iptal etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ulusal hava yolu şirketi Emirates, bugün İran'a planlanan tüm uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 16:57, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 16:57
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Emirates, bugünkü tüm İran uçuşlarını iptal etti

Emirates'in bugünkü uçuş planlamasına göre, Dubai'den İran'a yönelik tüm uçuşlar iptal edildi.

Emirates'in yolcularına gönderdiği bildirimde, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği ve olası güncellemeler konusunda seyahat edenlerle iletişim kurmaya devam edileceği kaydedildi.

Katil İsrail'in bir yıldır Gazze ve Lübnan'a saldırılarının ardından İran'ın ekim ayı başında Tel Aviv'e yönelik füze saldırısından sonra Orta Doğu'da gerilim daha da arttı.

Tel Aviv yönetimi, İran'ın İsrail'e yaptığı füze saldırısından sonra, İran'a misilleme saldırısı planladığını açıklamıştı.

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