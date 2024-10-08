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Yalova Belediyesi memurlarından bazıları iş bırakma eylemi yaptı

Yalova Belediyesi'nde görevli bazı memurlar, haklarının ödenmediği iddiasıyla iş bırakma eylemi düzenledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 17:05, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 17:03
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Yalova Belediyesi memurlarından bazıları iş bırakma eylemi yaptı

Bağımsız Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası'nın (Bağımsız Yerel Hak-Sen) yöneticileri ile belediyede bu sendikaya üye 270 memurdan bazıları, Cevdet Aydın Parkı'nda toplandı.

Sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Vedat Kaya, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'ndan bu yana belediye yönetimiyle gerçekleştirdikleri görüşmelerde olumlu bir sonuca varamadıklarını söyledi.

Ağustos ve eylül maaşlarında memurlara Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) ödemesinin yapılmadığını öne süren Kaya, "En son cuma günü Belediye Başkanı'mızın tüm memur personel ile yaptığı toplantı, bizleri, geçmişte alamadığımız ve gelecekte alacağımız haklarımızla alakalı kaygıya düşürmüştür." dedi.

Kaya, bu nedenle daha önce kararını aldıkları basın açıklaması ve iş bırakma eylemini yapmak durumunda kaldıklarını ifade etti.

Talepleri yerine getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceklerini kaydeden Kaya, şöyle konuştu:

"Yönetim, Kurban Bayramı'nın iki gün öncesi haber aldığımız SDS kesintisi ile işçi, taşeron ve memur üzerinden adaletli davrandıklarını açıklamış ama tam tersine tüm çalışanları mağdur etmiştir.

Sonrasında ağustos ve eylül maaşlarında yani okulların açılması dönemine denk gelen ayda yine Yalova Belediyesi memur emekçileri olarak mağdur edilmiş bulunmaktayız. Oysa ki iki dönem önceki yönetimde belediye araçlarında haciz işlemi olmasına rağmen araçlara mazot bile alamadığımız dönemde ve sonrasında geçen dönem, 290'a yakın icra dosyasının olması durumunda bile bir günden bir güne hiçbir emekçi kardeşimizin maaş ödemesini eksik ya da gecikmeli alması söz konusu olmamıştır. Ancak bu dönemde belediyede bir tane bile icra olmaması ve daha önceki yönetimlerin çektiği sıkıntılar yaşanmamasına rağmen memur emekçilerinin bu sıkıntıları yaşamasını Bağımsız Yerel Hak-Sen olarak kabul etmiyoruz."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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