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'Asgari ücrete yüzde 30 üzeri zam işletmeleri zorlar'

TOBB Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Fayat, asgari ücrette brüt ücretten net ücrete aktarımın daha yüksek olacağı bir formül bulunmasını umut ettiklerini söylerken, "Aksi takdirde asgari ücrette 25-26'nın üzerinde bir artış maalesef çok daha büyük bir istihdam çıkışına sebep olacak. Deutsche Bank'ın notunda yer alan asgari ücrette yüzde 30'un üzerindeki zammın işletmeleri zorlayacağı görüşüne katılıyorum" dedi.

Haber Giriş : 08 Ekim 2024 17:31, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 17:30
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'Asgari ücrete yüzde 30 üzeri zam işletmeleri zorlar'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat, asgari ücret ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yılın son çeyreğine girildiğinden bu yana artan asgari ücret zammı tartışmalarına katılan Fayat, Bloomberg HT yayınında, son dönemde Deutsche Bank'ın raporunda da yer alan asgari ücret tartışmaları için "işsizlik" uyarısında da bulundu.

"İstihdamı çok daha hızlı kaybedebiliriz"

Fayat, "Bir şekilde çalışanımızın eline daha fazla geçecek; ama işverenin üzerine yüklenen yükün yüzde 25-26'yı geçmediği bir formül bulunması lazım veya maalesef bir şekilde paramızın devalüe edilmesi lazım" derken, "Aksi takdirde özellikle emek yoğun sektörlerde zaten çok ciddi şekilde kaybettiğimiz istihdamı çok daha hızlı kaybedebiliriz. Bunun çok büyük bir tedirginliği maalesef yaşanıyor" dedi.

"Yüzde 25'in üzeri zorlar"

Fayat açıklamalarında yüzde 25 zammın çalışanları açlık sınırının üzerine çıkarmasının dahi mümkün olmadığını belirtirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na yaptıkları sunumda da vergi muafiyetiyle çalışanların eline işverenin brüt ücret yükünü artırmadan nette daha fazla maaş geçmesinin gerekliliğini belirttiklerini vurguladı.

Fayat, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Aksi takdirde dövizdeki bu baskı eğer devam edecekse imalat sektörlerinin, ihracat sektörlerinin pazarlarda bu şekilde daraldığı görülmüşken, yılbaşında yüzde 25-26'nın üzerinde bir zam sektörlerde istihdam çıkışını çok daha fazla hızlandırabilir. Dolayısıyla 'asgari ücrette yüzde 30'un üzerinde bir artışın, yavaşlayan ekonomi ortamında işletmeleri zor durumda bırakacağı' görüşüne katılıyorum. Umarız brüt ücretten net kısmının çalışana daha çok verileceği şekilde bir formül bulunarak bu artış sağlanır. Aksi takdirde 25-26'nın üzerinde bir artış maalesef çok daha büyük bir istihdam çıkışına sebep olacak."

Deutsche Bank raporunda yüzde 25 zam önerilmişti

Deutsche Bank, Türkiye'ye yaptığı ziyarete yönelik değerlendirmelerini paylaştığı raporda, 2025 asgari ücret zammına da değinmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Genel beklenti asgari ücrete 2025 yılında yüzde 25-30 artış yapılacağı yönünde. Yüzde 30'dan fazla bir artışın, yavaşlayan ekonomi ortamında işletmeleri zor bir duruma sokacağı ve enflasyon beklentileri açısından çarpıklıklara neden olacağı düşünülüyor. Bazı analistler, asgari ücret dışında kalan sektörlerde şirketlerin yapacağı ücret artışlarının yüzde 30'dan yüksek olabileceğini öne sürerken, bazı ekonomistler, düşen kar marjlarının işletmeleri yüzde 30'un üzerinde ücret artışı yapmaktan alıkoyacağını ve birçok şirketin yılın başında yapacağı ilk ücret artışının yüzde 20 civarında olabileceğini (yıl ortasında ek ayarlamalarla birlikte) savunuyor."

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