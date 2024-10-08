Asgari ücretlinin alım gücü en düşük emekli maaşına eşitlendi

Sözcü Gazetesi'nin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden yaptığı hesaba göre, yıl başında 17 bin 2 liraya yükseltilen asgari ücretin reel alım gücü ekim ayı başı itibarıyla 12 bin 514 liraya geriledi.

Emekli aylığının alım gücü de eridi

Temmuzda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının alım gücü de geriledi ve 3 ayda bin 24 lira eriyerek 11 bin 476 TL'ye düştü. Tüketici enflasyonu TÜİK'in resmi verileriyle temmuzdan bu yana yüzde 8.92, yıl başından bu yana ise yüzde 35.86 arttı. Dolayısıyla yılın başında 17 bin 2 lira olan asgari ücretin alım gücü 9 ayda 4 bin 488 lira birden eriyerek 12 bin 514 liraya kadar düştü. Yılın sonunda asgari ücretin alım gücü yaklaşık 11 bin lira seviyesine gerileyecek.

Emeklinin de memurun da maaşı geriledi

En düşük emekli aylığı da temmuzda 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Ancak aradan geçen bu sürede enflasyon TÜİK'e göre yüzde 8.92 arttı. Dolayısıyla en düşük emekli aylığının alım gücü bin 24 lira azalarak 11 bin 476 liraya düştü. Temmuz zammından bu yana üniversite mezunu memurun maaşı 3 bin 486 lira eriyerek 42 bin 570 liradan 39 bin 84 liraya, öğretmenin maaşı da 41 bin 844 liradan 38 bin 417 liraya düştü. Hizmetli maaşında da 2 bin 986 lira erime oldu.

ENAG'a göre kayıp çok daha büyük

Asgari ücretin alım gücündeki 9 aylık erime ENAG'ın (Enflasyon Araştırma Grubu) hesabına göre yüzde 61.06, İTO'nun (İstanbul Ticaret Odası) hesabına göre de yüzde 42.86 oldu. Asgari ücretin reel alım gücü ekim başı itibarıyla ENAG'a göre 10 bin 556 liraya, İTO'ya göre 11 bin 901 liraya düştü. Aynı şekilde 12 bin 500 liralık en düşük emekli aylığının bugünkü alım gücü ENAG'a göre 10 bin 828 lira, İTO'ya göre 11 bin 304 lira olarak hesaplandı. En düşük memur emeklisinin temmuzda 15 bin 414 lira olan aylığının bugünkü alım gücü ise TÜİK'e göre 14 bin 152 TL'ye, ENAG'a göre 13 bin 352 TL'ye ve İTO'ya göre 13 bin 939 TL'ye düştü.