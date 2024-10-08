Soykırımcı İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistinlilerin sürgünü devam ediyor

Tüketici, taklit ve tağşiş yapan firmaların ayrıntısını istiyor
Tüketici, taklit ve tağşiş yapan firmaların ayrıntısını istiyor
Vergi diliminde düzenleme talebi
Vergi diliminde düzenleme talebi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 çocuk muhafaza altına alındı
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 çocuk muhafaza altına alındı
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Yasal takibe düşen sayısı artıyor
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Yasal takibe düşen sayısı artıyor
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Asgari ücretlinin alım gücü en düşük emekli maaşına eşitlendi
Asgari ücretlinin alım gücü en düşük emekli maaşına eşitlendi
Çin, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti!
Çin, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti!
'Asgari ücrete yüzde 30 üzeri zam işletmeleri zorlar'
'Asgari ücrete yüzde 30 üzeri zam işletmeleri zorlar'
Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa için kaç vekile ihtiyacı var?
Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa için kaç vekile ihtiyacı var?
Erdoğan: Eğitim, milli şuurla desteklendiği oranda başarılı olacaktır
Erdoğan: Eğitim, milli şuurla desteklendiği oranda başarılı olacaktır
İsrail'in zulmü TBMM'nin gündeminde
İsrail'in zulmü TBMM'nin gündeminde
İŞKUR, 1 milyon 80 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti
İŞKUR, 1 milyon 80 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti
SGK verilerine göre en çok kazandıran meslekler
SGK verilerine göre en çok kazandıran meslekler
Adli Tıp Kurumu Cem Garipoğlu raporunu açıkladı
Adli Tıp Kurumu Cem Garipoğlu raporunu açıkladı
Eylülde en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Eylülde en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Maliyeden düşük vergi ödeyen sporculara 'kırmızı kart'
Maliyeden düşük vergi ödeyen sporculara 'kırmızı kart'
Dışişleri açıkladı: Lübnan'dan tahliyeler yarın başlayacak
Dışişleri açıkladı: Lübnan'dan tahliyeler yarın başlayacak
Discord ve Telegram sosyal medya çetelerinin yuvası oldu
Discord ve Telegram sosyal medya çetelerinin yuvası oldu
Emekli maaşına 'enflasyon' ayarı! Hedef 17 bin 500 TL
Emekli maaşına 'enflasyon' ayarı! Hedef 17 bin 500 TL
Kavga büyüyor, ev sahibi ile kiracı karşı karşıya
Kavga büyüyor, ev sahibi ile kiracı karşı karşıya
İstanbul'daki vahşi cinayetle ilgili üç yönlü soruşturma açılıyor
İstanbul'daki vahşi cinayetle ilgili üç yönlü soruşturma açılıyor
Rektörlük, Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı
Rektörlük, Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Tunç: İyi hal indiriminin yeniden tartışılması lazım
Adalet Bakanı Tunç: İyi hal indiriminin yeniden tartışılması lazım
OSB'ler demir yollarıyla limanlara bağlanacak
OSB'ler demir yollarıyla limanlara bağlanacak
Yönetim Kurulu Başkanı açıkladı: TOGG satılacak mı?
Yönetim Kurulu Başkanı açıkladı: TOGG satılacak mı?
ATM'ler enflasyona yenildi: Para çekmek daha maliyetli
ATM'ler enflasyona yenildi: Para çekmek daha maliyetli
Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması
Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması
Makamında öldürülen tarım müdür vekilinin katil zanlısı yakalandı
Makamında öldürülen tarım müdür vekilinin katil zanlısı yakalandı
Bakanlıktan 'Sıla bebek' açıklaması: Adalet önünde hesap verecekler
Bakanlıktan 'Sıla bebek' açıklaması: Adalet önünde hesap verecekler
Karadeniz'deki doğal gaz üretimi 20 milyon metreküpe çıkacak
Karadeniz'deki doğal gaz üretimi 20 milyon metreküpe çıkacak
Ana sayfaHaberler Dünya

Soykırımcı İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistinlilerin sürgünü devam ediyor

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na önceki gün yeniden başlattığı kara saldırılarıyla birlikte bölgedeki Filistinlileri sürgüne zorluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 18:31, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 19:46
Yazdır

İsrail'in saldırılarına, açlığa ve bombardımanlara rağmen topraklarından ayrılmak istemeyen Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler, yeni bir sürgünle karşı karşıya.

Gazze'nin kuzeyindeki bazı yerlere yeni bir kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlileri zorla yerlerinden çıkarmaya çalışıyor.

İsrail saldırıları, başta Cibaliye Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiye bölgelerinde yoğunlaşıyor.

Bölgedeki Filistinli gazetecilerin aktardığına göre, İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra top atışlarıyla da vuruyor.

Öte yandan İsrail ordusu, Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Filistinlileri bölgeden ayrılmaya zorlamayı sürdürüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Cibaliye Mülteci Kampı'na yeni saldırılar düzenleneceğini belirtti.

Adraee, bölgedeki halktan yerlerinden ayrılarak güneye gitmelerini istedi.

Saldırılara ve kıtlığa rağmen 250 bine yakın Filistinli evlerini terk etmedi

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten önce Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 1,4 milyon Filistinli ikamet ediyordu.

Saldırılarla harabeye çevrilen ve açlığa mahkum edilen Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin 1 milyondan fazlası "güvenli olduğu" iddia edilen ancak daha sonra hedef alınan güneye göç etmek zorunda kaldı.

Ağır yıkımın oluştuğu Gazze'nin kuzeyinde halkın bir kısmı ise İsrail saldırıları ve açlığa rağmen topraklarını terk etmedi.

Bugün itibarıyla Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 250 bin Filistinlinin bulunduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyini boşaltmayı hedeflediği belirtiliyor

İsrail ordusu, 6 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na yeniden kara saldırısı başlattı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve İran'a vereceği muhtemel karşılık beklenirken Gazze'nin kuzeyinde yeni bir şiddet ve göç dalgası başlatması dikkati çekti.

Uluslararası toplum, İsrail'in şiddetinin yayıldığı diğer alanları tartışırken Gazze'nin kuzeyindeki bu yeni hamle, İsrail'de bazı milletvekilleri ve bakanların, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yaptığı Gazze Şeridi'nin kuzeyini "sivilden arındırılmış kapalı askeri bölge" ilan etmesi çağrısının ardından geldi.

"Israel Hayom" gazetesi, koalisyon hükümetindeki bakanların da içinde bulunduğu 27 kişinin, 18 Eylül'de Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden tehciri için hazırlanan planı uygulamasına yönelik Netanyahu'ya mektup yazdığını bildirmişti.

Uzmanlar, İsrail'in bu yeni saldırı dalgası ve sözde "tahliye emirleriyle" bölgeyi Filistinlilerden arındırarak işgal altında "askeri bölgeye" çevirmeyi amaçladığını belirtiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber