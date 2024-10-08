Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini, bu kapsamda iş birliğini her alanda daha ileriye taşımak amacıyla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkmenistan'ın bağımsızlık gününü de tebrik etti.