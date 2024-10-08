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Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Yasal takibe düşen sayısı artıyor

TBB verilerine göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısında artış sürdü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 19:21, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 19:20
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Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Yasal takibe düşen sayısı artıyor

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46 oranında yükseldi.

8 ayda yasal takibe düşenler arttı

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde 899 bin kişi iken; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 737 bin kişi oldu.

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 39 artarak 1.213 bin kişi oldu.

Tasfiye olacaklar iki kattan fazla arttı

Risk Merkezi verilerine göre, Ağustos 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 126 artış ile 96 milyar TL oldu.

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