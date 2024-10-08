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Tabancayla kazara torununu öldüren dedeye müebbet

Kayseri'de tabancasını kurcalayan torunu İbrahim Balak'ı (24), silahı elinden almak isterken kazara vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Derviş Balak (67), 'iyi hal' indirimi ile müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 19:52, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 19:51
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Tabancayla kazara torununu öldüren dedeye müebbet

Olay, geçen 13 Nisan günü saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Balak, komşuları ile kavga edince ailesi sakinleşmesi için dedesi Derviş Balak'ın evine götürdü. İbrahim Balak, dedesi Derviş Balak'ın evinde tabancasını kurcalamaya başladı. Dede Balak, torununun elinden tabancayı almak isterken silah kazara ateş aldı. İbrahim Balak vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Torun Balak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Balak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 15 Nisan'da hayatını kaybetti. Gözaltına alınan dede Derviş Balak ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI; ANNE- BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Derviş Balak ile ölen İbrahim Balak'ın anne ve babası hazır bulundu. Ölen Balak'ın anne ve babası şikayetçi olmadığını söyledi.

'BEN ONA ENGEL OLMASAM BAŞKALARININ CANI YANACAKTI'

Sanık Derviş Balak ise torununu evladı gibi sevdiğini anlatarak, "Olay günü komşuyu öldürmeye çalışmış. Oğlumun evine gittim. Oğlum, gelinim ve torunumu alarak kendi evime getirdim. Amacım her zaman yaptığım gibi kendisini sakinleştirmekti. Oğlum ve gelinim evlerine döndü. Eşim de yatmaya gitti. Ben, salonda torunumun yanında kaldım. Daha önce sakinleşirdi ancak bu kez sakinleşmedi. Gece uyur gibi yaptım ama gözüm onun üzerindeydi. İçeriden silahı alıp geldiğini gördüm. O esnada silah patladı. Nasıl oldu anlamadım. 6 evladım var. Onlar bir yana torunum bir yana. Sık sık yanıma gelirdi. Bugüne kadar ona bir fiske bile vurmadım. Ben ona engel olmasam başkalarının canı yanacaktı. Başkalarına zarar verecekti. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Derviş Balak'ı, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını müebbet hapse düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık Balak'a ayrıca '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek, bu suçtan verilen kararın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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