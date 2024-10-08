Suç örgütü operasyonunda kaçan şüpheli, 235 gün sonra yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Şubat'ta organize suç örgütleri ve mafyatik yapılanmalar ile mücadele kapsamında, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek üye olmak' , 'Nitelikli yağma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Silahla yaralama', 'Kasten yaralama', 'Örgütlü silah ticareti', 'Resmi belgeyi yok etmek', 'Çocuklara suç üstlendirmek', 'Suçluyu kayırma' suçlarını işlediği öne sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Samsun'da 13, Sivas'ta 1 kişinin gözaltına alındığı operasyondaki aramalarda; 1 telsiz, 8 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 450 tabanca mermisi, 6 tüfek, 88 kartuş, 3 bıçak, 1 muşta, 161 sentetik hap, 0,5 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve örgüt eylem planının yazılı olduğu dokümanlar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Şüphelilerden O.N. operasyonun düzenlendiği evden kaçtı. 235 gün boyunca başkalarına ait evlerde gizlenen şüpheli, dün Ulugazi Mahallesi'ndeki bir evde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.