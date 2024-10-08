Erdoğan, İbrahim Şerif ve Mustafa Trampa'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 20:40, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 20:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.