Zehir tacirini annesi ihbar etti, uyuşturucu satıcıları yakalandı

Kırklareli'nde yaşayan bir annenin uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla oğlunu ihbar etmesiyle başlatılan soruşturma genişledi, Edirne ve Tekirdağ'a uzandı.

Polisin baskın düzenlediği adresler arasında oğlunu ihbar eden ailenin evi de vardı. Ancak o sırada şüpheli evde değildi. Annesi, polisin geldiğini belli etmeden uyuşturucu satıcısı oğlunu eve çağırdı.

Soruşturma genişledi

Şüpheli evden içeri adımını attığı anda polis kıskıvrak onu yakaladı. Aramada uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Narkotik ekibi soruşturmayı genişletti. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen baskınlarda 2 buçuk kiloya yakın uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.