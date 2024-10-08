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TCMB reeskont kredisi limitini artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler için reeskont kredilerinin günlük limitini 3 milyar TL'den 4 milyar TL'ye yükseltti. Yeni modelle, firmaların katma değerli ihracat durumları dikkate alınarak skorlama yapılacak ve uygulama 13 Ocak 2025'te başlayacak. Bu değişiklikle, yüksek teknolojili ve katma değerli üretim yapan firmaların reeskont kredilerinden daha fazla yararlanması hedefleniyor. Firmaların yeni uygulamaya uyum sağlaması için 3 ay süre verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 23:00, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 22:52
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TCMB reeskont kredisi limitini artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 3 milyar TL'den 4 milyar TL'ye yükseltti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, reeskont kredileri uygulamasında esas alınan net ihracatçılık koşulu yerine katma değerli ihracatı öne çıkaran firmaların skorlanmasına dayalı yeni bir modele geçildi.

Veri temelli ve analitik bir yapıya sahip yeni modelde firmaların net ihracatçılık durumlarına ilave olarak, ihraç edilen ürün ve destinasyon çeşitliliği, ihraç edilen ürünlerin teknolojik düzeyi ve firma ölçeği gibi değişkenlerin farklı ağırlıklarda dikkate alınması suretiyle yapılan bir hesaplama ile her bir firma için bir ihracatçı skoru belirlenecek.

Firmaların yeni uygulamaya uyumları için yeni modele geçiş için 3 aylık bir süre öngörüldü. Uygulama 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Ayrıca ihracat skorları düşük firmalara, finansman planlamalarını yapabilmeleri için 2025 yılı sonuna kadar vadesi gelecek reeskont kredilerini yenileyebilme hakkı tanındı.

Skorlama modeli ile reeskont kredilerinin daha hedefli kullandırılmasının temin edilmesi ve bu suretle kredilerden yüksek teknolojili ve katma değerli üretim yapan firmaların daha fazla yararlanmalarının sağlanması amaçlanıyor.

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