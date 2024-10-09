9 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ekim Anıtı'nın açılışına katılacak, işten çıkartılan maden işçilerini Kurtuluş Parkı'nda ziyaret edecek.

(Ankara/10.04/10.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Saraybosna)

2- AK Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/11.45/10.30/09.15)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde düzenlenecek "Yeni Anayasa Çalıştayı" öncesi basın açıklaması yapacak.

(Ankara/14.00)

4- TBMM Genel Kurulunda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Atlantik Konseyi Bölgesel Temiz ve Yenilenebilir Enerji Konferansı"na katılacak.

(İstanbul/17.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TİGEM Kazım Karabekir İşletmesi, Valilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret edecek, sektör paydaşlarıyla toplantıda bir araya gelecek ve lisanslı depo açılışına iştirak edecek.

(Iğdır/10.00/12.30/13.00/14.30/16.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katılacak.

(Dubrovnik)

2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turuna 23 müsabakayla devam edilecek.

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 3. haftasında A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Las Palmas/22.00)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında; B Grubu'nda Aliağa Petkimspor, Belçika'nın Filou Oostende takımını konuk edecek, H Grubu'nda Manisa Basket ise Sırbistan'ın FMP ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00/Belgrad/21.00)

4- FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ilk haftasında, A Grubu'nda TOFAŞ, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Keravnos'u ağırlayacak, B Grubu'nda ise Bursaspor İnfo Yatırım, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Bursa/20.00/Zaragoza/21.00)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftasında; B Grubu'nda ÇBK Mersin, Fransa'nın Tango Bourges Basket, C Grubu'nda ise Fenerbahçe, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımına konuk olacak.

(Bourges/Villeneuve-d'Ascq/21.00)

6- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanya'nın BAXI Ferrol takımına konuk olacak.

(Ferrol/21.00)

7- CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final ilk maçında Arkas Spor, Finlandiya'nın Akaa Volley takımını ağırlayacak.

(İzmir/19.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında; Üsküdar Belediyespor-Ortahisar Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkovak-Anadolu Üniversitesi maçları oynanacak.

(İstanbul/16.00/Muğla/17.00)