HSK'ya ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
HSK'ya ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 00:05, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 00:08
ATAMA KARARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 08. i 0.2024 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.
Karar Tarihi ve Numarası: 08.10.2024 - 1328
Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları