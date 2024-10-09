Hızlı yargı için 'adalet polisi' geliyor
Hızlı yargı için 'adalet polisi' geliyor
Discord'a erişim engeli getirildi!
Discord'a erişim engeli getirildi!
Maliyeden düşük vergi ödeyen sporculara 'kırmızı kart'
Maliyeden düşük vergi ödeyen sporculara 'kırmızı kart'
TCMB reeskont kredisi limitini artırdı
TCMB reeskont kredisi limitini artırdı
Bakan Bolat'tan 'ihracatçılara finansmana erişimde kolaylık' açıklaması
Bakan Bolat'tan 'ihracatçılara finansmana erişimde kolaylık' açıklaması
Discord ve Telegram sosyal medya çetelerinin yuvası oldu
Discord ve Telegram sosyal medya çetelerinin yuvası oldu
Tüketici, taklit ve tağşiş yapan firmaların ayrıntısını istiyor
Tüketici, taklit ve tağşiş yapan firmaların ayrıntısını istiyor
Vergi diliminde düzenleme talebi
Vergi diliminde düzenleme talebi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 çocuk muhafaza altına alındı
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 çocuk muhafaza altına alındı
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Yasal takibe düşen sayısı artıyor
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Yasal takibe düşen sayısı artıyor
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Asgari ücretlinin alım gücü en düşük emekli maaşına eşitlendi
Asgari ücretlinin alım gücü en düşük emekli maaşına eşitlendi
Çin, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti!
Çin, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti!
'Asgari ücrete yüzde 30 üzeri zam işletmeleri zorlar'
'Asgari ücrete yüzde 30 üzeri zam işletmeleri zorlar'
Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa için kaç vekile ihtiyacı var?
Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa için kaç vekile ihtiyacı var?
Erdoğan: Eğitim, milli şuurla desteklendiği oranda başarılı olacaktır
Erdoğan: Eğitim, milli şuurla desteklendiği oranda başarılı olacaktır
İsrail'in zulmü TBMM'nin gündeminde
İsrail'in zulmü TBMM'nin gündeminde
İŞKUR, 1 milyon 80 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti
İŞKUR, 1 milyon 80 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti
SGK verilerine göre en çok kazandıran meslekler
SGK verilerine göre en çok kazandıran meslekler
Adli Tıp Kurumu Cem Garipoğlu raporunu açıkladı
Adli Tıp Kurumu Cem Garipoğlu raporunu açıkladı
Eylülde en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Eylülde en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Dışişleri açıkladı: Lübnan'dan tahliyeler yarın başlayacak
Dışişleri açıkladı: Lübnan'dan tahliyeler yarın başlayacak
Emekli maaşına 'enflasyon' ayarı! Hedef 17 bin 500 TL
Emekli maaşına 'enflasyon' ayarı! Hedef 17 bin 500 TL
Kavga büyüyor, ev sahibi ile kiracı karşı karşıya
Kavga büyüyor, ev sahibi ile kiracı karşı karşıya
İstanbul'daki vahşi cinayetle ilgili üç yönlü soruşturma açılıyor
İstanbul'daki vahşi cinayetle ilgili üç yönlü soruşturma açılıyor
Rektörlük, Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı
Rektörlük, Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Tunç: İyi hal indiriminin yeniden tartışılması lazım
Adalet Bakanı Tunç: İyi hal indiriminin yeniden tartışılması lazım
OSB'ler demir yollarıyla limanlara bağlanacak
OSB'ler demir yollarıyla limanlara bağlanacak
Yönetim Kurulu Başkanı açıkladı: TOGG satılacak mı?
Yönetim Kurulu Başkanı açıkladı: TOGG satılacak mı?
ATM'ler enflasyona yenildi: Para çekmek daha maliyetli
ATM'ler enflasyona yenildi: Para çekmek daha maliyetli
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Hızlı yargı için 'adalet polisi' geliyor

Narin'in öldürülmesi, hapiste bulunması gerekirken sokakta gezen 19 suç kayıtlı bir caninin kadın polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesi ve bunun gibi onlarca cinayet sorumlusunun elini kolunu sallayarak gezmesi "adli soruşturmalar" ve "delil toplamada" bir "yanlışlık" olduğunu ortaya koydu. İlk etapta Adalet Bakanlığına bağlı "adli kolluk" kurulması gündeme geldi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 07:57, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 06:47
Yazdır
Hızlı yargı için 'adalet polisi' geliyor

Hiç gelmeyen adalet, 'cezasızlık' algısı toplumu gererken, sonunda AK Parti hükümeti bu drama "dur" demek için çalışmalara başladı. Narin'in öldürülmesi, 19 suç kaydı bulunan bir caninin, kadın polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesi ve üst üste gelen kadın cinayetleri, MASAK raporu ispatlanan dolandırıcılıklarına rağmen Dilan Polat ve Engin Polat'ın tahliye edilmesi, son günlerde tartışma konusu olan adli olaylarda soruşturmaların etkin yürütülmediği, delillerin zamanında toplanmadığı tartışmalarını gündeme getirdi.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Özellikle Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının delillerin zamanında toplanması veya soruşturmaların etkinliği konusunda zaman zaman görüş ayrılığına düştükleri de biliniyor. Soruşturmalar mahkeme aşamasına geldiğinde, kolluktan gelen deliller yeterli olmadığı veya eksik olduğu için, suçlu durumundaki kişiler ya tahliye ediliyor ya da hiç tutuklanmıyorlar.

POLİS YAKALIYOR

Bu durum kamuoyunda 'Polis yakalıyor, mahkeme bırakıyor' algısının yanı sıra, suç işleyenlerin ceza almadığına yönelik tartışmaları da beraberinde getiriyor. AK Parti ve hükümet bu tartışmalara son vermek için adli kollukla ilgili önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Delillerin zamanında toplanması ve soruşturmaların etkinliğinin artırılması için Adalet Bakanlığına bağlı adli kolluk teşkilatı kurulması önerisi gündeme geldi.

BU SEFER TAMAM

Adli kolluk ile idari kolluğun birbirinden ayrılması geçmişte de tartışma konusu olmuş, adli kolluk yönetmeliği çıkarılmış, ancak uygulaması istenilen düzeyde gerçekleşmemişti. İçişleri Bakanlığı buna itiraz etse de AK Parti'nin son seçim beyannamesinde de Adalet Bakanlığına bağlı adli kolluk teşkilatının kurulacağı, böylece polisin adli ve idari görevleri arasındaki ayrımın kesin olarak belirleneceği ifade edilmişti.

YETERSİZ DELİLLER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, delillerin zamanında toplanmamasının toplumda rahatsızlığa sebep olduğunu belirterek "Kişiler serbest kaldıktan sonra birtakım delillerin görüntülerin ortaya çıkması toplumda rahatsızlığa sebep oluyor. Dolayısıyla soruşturma aşamasında bu görüntülerin elde edilebilmesi, delillerin elde edilebilmesi konusundaki soruşturmanın daha etkin olabilmesiyle ilgili neler yapılabilir? Bizim seçim beyannamemizde adli kollukla ilgili bir düşünce vardı. Bu yeniden konu tartışılabilir" diye konuştu.

UZMANLAŞMA ŞART

AK Parti kaynakları da, son günlerdeki tartışmaların temelinde adli kollukla ilgili sıkıntıların olduğunu belirterek "Savcılar delil toplama dahil birçok konuda problem yaşayabiliyor. Polis, kime bağlı ise onun talimatı ile çalışıyor. Uzmanlaşma da olmuyor. Adli kolluk savcıların emrine verilir ve ayrı bir yapılanma kurulursa, uzmanlaşma da olacaktır. Savcı şu anda polisten ne gelirse ona göre soruşturma yapıyor" değerlendirmesini yaptı.

YÜCEL KAYAOĞLU

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber