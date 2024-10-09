Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sürüyor
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sürüyor
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
TCMB: Firma temerrüt oranları ılımlı seyretti
TCMB: Firma temerrüt oranları ılımlı seyretti
Otellerdeki doluluk, kara dönüşmedi
Otellerdeki doluluk, kara dönüşmedi
Patronlar, geri alımı hızlandırdı
Patronlar, geri alımı hızlandırdı
Sistem değişiyor: Genele değil bölgeye teşvik!
Sistem değişiyor: Genele değil bölgeye teşvik!
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Discord ve Telegram'daki suç unsurları mercek altında
Discord ve Telegram'daki suç unsurları mercek altında
Bakan Şimşek Katar ve Kuveyt'te temaslarda bulunacak
Bakan Şimşek Katar ve Kuveyt'te temaslarda bulunacak
Hızlı yargı için 'adalet polisi' geliyor
Hızlı yargı için 'adalet polisi' geliyor
Discord'a erişim engeli getirildi!
Discord'a erişim engeli getirildi!
Maliyeden düşük vergi ödeyen sporculara 'kırmızı kart'
Maliyeden düşük vergi ödeyen sporculara 'kırmızı kart'
TCMB reeskont kredisi limitini artırdı
TCMB reeskont kredisi limitini artırdı
Bakan Bolat'tan 'ihracatçılara finansmana erişimde kolaylık' açıklaması
Bakan Bolat'tan 'ihracatçılara finansmana erişimde kolaylık' açıklaması
Discord ve Telegram sosyal medya çetelerinin yuvası oldu
Discord ve Telegram sosyal medya çetelerinin yuvası oldu
Tüketici, taklit ve tağşiş yapan firmaların ayrıntısını istiyor
Tüketici, taklit ve tağşiş yapan firmaların ayrıntısını istiyor
Vergi diliminde düzenleme talebi
Vergi diliminde düzenleme talebi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 çocuk muhafaza altına alındı
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 çocuk muhafaza altına alındı
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Yasal takibe düşen sayısı artıyor
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Yasal takibe düşen sayısı artıyor
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Asgari ücretlinin alım gücü en düşük emekli maaşına eşitlendi
Asgari ücretlinin alım gücü en düşük emekli maaşına eşitlendi
Çin, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti!
Çin, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti!
'Asgari ücrete yüzde 30 üzeri zam işletmeleri zorlar'
'Asgari ücrete yüzde 30 üzeri zam işletmeleri zorlar'
Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa için kaç vekile ihtiyacı var?
Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa için kaç vekile ihtiyacı var?
Erdoğan: Eğitim, milli şuurla desteklendiği oranda başarılı olacaktır
Erdoğan: Eğitim, milli şuurla desteklendiği oranda başarılı olacaktır
İsrail'in zulmü TBMM'nin gündeminde
İsrail'in zulmü TBMM'nin gündeminde
İŞKUR, 1 milyon 80 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti
İŞKUR, 1 milyon 80 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti
SGK verilerine göre en çok kazandıran meslekler
SGK verilerine göre en çok kazandıran meslekler
Adli Tıp Kurumu Cem Garipoğlu raporunu açıkladı
Adli Tıp Kurumu Cem Garipoğlu raporunu açıkladı
Eylülde en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Eylülde en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Discord ve Telegram'daki suç unsurları mercek altında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Telegram ve Discord uygulamalarında uygunsuz paylaşım yapan 2 çocuğun ifadelerinin psikolog eşliğinde cumhuriyet savcısı tarafından alınacağını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 08:23, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 09:52
Yazdır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk ile Telegram'da bulunan "Hz Ebu Cehil" isimli grupta "çocuk müstehcenliği, polise ve şehitlere hakaret, dini değerleri aşağılayıcı" paylaşımlar yapan A.D.C. adlı çocuğun İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince muhafaza altına alındığını belirtti.

B.T. ve A.D.C'nin ifadelerinin psikolog eşliğinde cumhuriyet savcısı tarafından alınacağını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Milli ve manevi değerlerimizi aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız. Çocuklarımızı kötülüklerine ve sapkın düşüncelerine alet edenler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onları bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber