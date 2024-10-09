Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı

Meteoroloji, 9 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı.

Yaıpılan son tahminlere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz'in iç bölgeleri, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda pus ve sisin etkili olacağı belirtildi.

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Bu artış, özellikle iç kesimlerde hissedilir olacak.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlü, yurdun doğusunda ise güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu durum, yer yer hissedilir derecede serinlik getirebilir.

Meteoroloji, bu tahminlere göre özellikle sis ve pusun yoğun olacağı bölgelere dikkat çekerek, sürücülerin ve kişilerin görüş mesafesinin düşeceği saatlerde daha dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık