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Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücret zammıyla ilgili farklı senaryolar ortaya atılmaya başlandı. İşçi kesimi en az yüzde 40 zam beklerken, ekonomistler ve uluslararası kuruluşlar enflasyonun yükselme riski nedeniyle yüzde 25-30 oranlarını işaret ediyor. Bu rakam milyonları korkutsa da farklı bir oran daha dillendirilmeye başlandı. İşte Ankara kulislerinde konuşulanlara göre asgari ücrete yapılacak zam miktarı...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 08:39, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 08:36
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Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücret zammı gündem olmaya başladı. Milyonlar 2025'te asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Zam için enflasyon kritik bir öneme sahip.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 41,5

Orta Vadeli Program'da 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5. Bu yıl asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmadığı için beklenti yüksek. Ancak ekonomistler ve uluslararası kuruluşlardan gelen tahminler milyonları endişelendiren cinsten.

İŞÇİ KESİMİNİN BEKLENTİSİ EN AZ YÜZDE 40

İşçi kesimi en az yüzde 40 zam beklerken, ekonomistler asgari ücrete yapılacak yüksek zammın enflasyonu tetikleyebileceğini bahsediyor. Bu nedenle zammın yüzde 25-30 civarında olacağı söyleniyor.

DEUTCHE BANK'TAN KORKUTAN TAHMİN

Deutsche Bank da geçtiğimiz gün bu yönde bir tahminde bulunmuştu. Alman banka da yeni yılda asgari ücretin yüzde 25-30 arasında artmasını beklediklerini duyurdu. Zammın yüzde 25 olması durumunda net asgari ücret 21 bin 252 lira, yüzde 30 olması durumunda 22 bin 102 lira olacak.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Bu gelişme milyonların içini karartsa da asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Ankara kulislerinde zamla ilgili rakamlar konuşulmaya başlandı. Buna göre asgari ücrete yüzde 36-37 oranında zam yapılacağı belirtiliyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bu oranda zam yapılırsa asgari ücrette 6 bin 100 ila 6 bin 200 TL arasında artış olacak. Böylece 17 bin 2 lira olan asgari ücret 23 bin liranın üzerine çıkacak.

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