Denizli'de otomobil traktör römorküne çarptı: 1 ölü
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin traktörün römorküne çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 08:47, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 10:06
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Murat K. yönetimindeki otomobil, Gümüş Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden Hüseyin K.'nin kullandığı traktörün römorkuna çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumundaki Eralp Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat K., müdahalenin ardından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Traktör sürücüsü Hüseyin K., ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.