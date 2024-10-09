Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? (9 Ekim 2024)

New York Fed Başkanı John Williams, Financial Times'a yaptığı açıklamada geçen hafta beklentilerin oldukça üstünde açıklanan tarım dışı istihdam artışının ekonominin sağlıklı olduğunu gösterirken enflasyondaki düşüşün de faizlerin zamanla düşürebilmesine olanak sağladığını söyledi.

Dün konuşan Fed yetkilileri, ekonomide öngörülen yavaşlamanın istihdam üzerinde olumsuz bir etki yaratmasını engelleyecek şekilde faizlerin indirilebileceğini ifade ifade etti

Yatırımcılar, Fed'in faiz oranlarına ilişkin izleyeceği yolla ilgili bilgi edinmek için bugün yayımlanacak toplantı tutanaklarına odaklandı.

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