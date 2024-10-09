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İhracat pazarlarında talep koşullarındaki güçlenme sürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracat pazarlarında talep koşullarındaki güçlenme üst üste 9'uncu ayda devam etti" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 09:44, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 09:43
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İhracat pazarlarında talep koşullarındaki güçlenme sürüyor

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi" verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Endeksin eylülde 50,5 olarak gerçekleştiğini ve eşik değerin 50'nin üzerinde seyretmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Bolat, "İhracat pazarlarında talep koşullarındaki güçlenme üst üste 9'uncu ayda devam etti." bilgisini verdi.

Bolat, son günlerde artarak devam eden jeopolitik gerginlikler ve Euro Bölgesi'nin talebindeki yavaşlamaya karşın Türkiye'nin ihracatının güçlü duruşunu koruduğuna dikkati çekti.

İhracatın, bu yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,5, geçen yılın aynı çeyreğine göre de yüzde 4,4 artarak 66 milyar 551 milyon dolar olduğunu aktaran Bolat, bu yılın ocak-eylül döneminde de dış satımın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artışla 192,8 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Bolat, eylül itibarıyla son 12 aylık ihracatın yüzde 3,4 artarak 261,6 milyar dolara ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle ihracatçılarımızın her daim yanındayız. İnovasyon temellerinde sağlayacağımız dönüşümlerle ihracat ve üretim kapasitemiz güçlenecek ve ekonomimiz her türlü şoka karşı daha dayanaklı hale gelecektir. Bu kapsamda 'Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda 'İhracat Yüzyılı' yapmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Hükümet olarak 'yatırım-inovasyon-üretim-istihdam-ihracat-adil bölüşüm' önceliklerimizle kararlılıkla hayata koyduğumuz politikalar neticesinde sürdürülebilir refah artışını sağlayacağız."

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