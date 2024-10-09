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2024 ve 2025 emeklilerinin maaş farkına yönelik çalışma sürüyor

2024 ile 2025 emeklilerinin maaşlarında oluşacak farkın giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı formüller üzerinde çalışıyor. Konuyla ilgili çalışma raporunun gelecek hafta belli olması bekleniyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 11:06, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:07
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2024 ve 2025 emeklilerinin maaş farkına yönelik çalışma sürüyor

Bu yıl emekli olacaklar yüzde 30 ila 35 daha fazla maaş alma imkanına sahip. Bu kapsamda hükümet emeklilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmayı sürdürüyor. Çalışma sonucu hazırlanan raporun gelecek hafta belli olması bekleniyor.

2024 ve 2025 emeklilerinin maaş farkının oluşmasında, ekonomik göstergeler ve aylık bağlama sistemi etkili oldu. Uzmanlar bu yıl emekli olmak isteyenlerin acele etmemelerini tavsiye ediyor. Bu yıl emekli olmak için özel sektör işçilerinin 31 Aralık'a kadar başvuru süreleri bulunuyor.

"Memurları ilgilendirmiyor"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'de konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti;

2024 yılında oluşan emeklilik avantajının diğer yıllarda da kaybolmaması için bir çalışma yürütülüyor. Bunun sonucunun nasıl çıkacağı elbette bu çalışmalar neticesinde, hem ortaya çıkacak maliyet, hem bunun sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkileri, hem de aynı zamanda nitelikli çalışanların kaybedilmemesi çerçevesinde yapılıyor. SSK ve Bağkur emeklileri de bu çalışmanın sonucunu merakla bekliyor. Memurları ilgilendirmiyor.

Geçmiş dönemlerde de bu fark oluşuyordu ancak bu dönem yüzde 30-35 arasında çok büyük bir fark oluştu. Bunun temelde 2 nedeni var birincisi ocak ayında verilen refah payı. Orada yüzde 37,57'lik artış yapılacakken emeklilere yüzde 49,25'lik artış yapılmıştı.

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