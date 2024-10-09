Ağustos ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,6 yükseldi.

Endeks, Ağustos 2023'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,8, ham maddelerde (yakıt hariç) 7,4, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 artarken, yakıtlarda yüzde 10,2, azalış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,9 arttı.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,8, yakıtlarda yüzde 5,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,1, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,9 arttı.

Miktar endeksleri

İhracat miktar endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 düşüş kaydetti. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6, yakıtlarda yüzde 7,8, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,8 azalırken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,6 artış gösterdi.

İthalat miktar endeksi ise ağustosta yıllık bazda yüzde 13,2 azaldı. Endekste, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,7, yakıtlarda yüzde 5,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,7 azalış görülürken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,1 artış olduğu kayıtlara geçti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, temmuzda 150,9 olan ihracat miktar endeksi, ağustosta yüzde 3,2 artışla 155,8 olarak hesaplandı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl ağustosta 144,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,9 artarak 149 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, temmuzda 117,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,7 artarak ağustosta 118'e yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl ağustosta 128,9 olan endeks yüzde 10,4 azalarak bu yılın aynı ayında 115,5 olarak hesaplandı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yıl ağustosta 87,7 olan dış ticaret haddi, 0,6 puan artarak bu yılın aynı ayında 88,3 olarak kayıtlara geçti.